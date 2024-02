MEVO w pełni dostępne dla użytkowników od 1 marca. W planach kampania edukacyjna i rajd rowerowy

- Rower MEVO jest częścią szerszej polityki, która ma promować zdrowy styl życia, ale także troskę o środowisko. Dzięki temu, że mieszkańcy korzystają z rowerów MEVO, a nie z samochodów, do atmosfery zostało wyemitowane o 100 tys. kg CO2 mniej. Z perspektywy Gdańska MEVO to także element polityki rowerowej. Za chwilę rozpoczniemy działania, które zachęcają do dojazdów do szkół jednośladami - to będzie Rowerowy Maj, a jesienią akcja dojazdów do pracy rowerami. W tej chwili w Gdańsku odbywa się wizyta Europejskiej Federacji Cyklistów, która przygotowuje nas do przyszłorocznego Velo-city, czyli największej konferencji rowerowej, która odbędzie się w przyszłym roku w Gdańsku - mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska i wiceprezes Rady OMGGS.