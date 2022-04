Gdańscy radni za Skwerem Bohaterskiego Mariupola. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Skwer powstanie u zbiegu ulic Partyzantów i Matki Polki

- Jestem głęboko wdzięczny za podjętą decyzję o nadaniu skwerowi we Wrzeszczu imienia Bohaterskiego Mariupola - mówił Oleksandr Plodystyi, Konsul Generalny Ukrainy w Gdańsku. - To jest naprawdę bardzo ważna decyzja dla Ukraińców i Ukrainy. Mariupol stał się jednym z symbolicznych punktów rosyjskiego barbarzyństwa. Bo to, co dzieje się w Mariupolu, to już nie jest wojna. To zniszczenie miasta i wszystkich jego mieszkańców. Od tych najmłodszych do najstarszych. Ale miasto broni się wbrew wszystkim deklaracjom przywódcy rosyjskiego. To miasto i walka w tym mieście są symbolami. Symbolami sprzeciwu narodu ukraińskiego przeciw agresji Rosji. Ta walka będzie trwać do końca, do zwycięstwa.