Gdańsk: 25-latek napadał i okradał kurierów. Jest już w rękach policji, grozi mu 10 lat więzienia

- Pod koniec minionego tygodnia kryminalni z komendy miejskiej w Gdańsku oraz komisariatu na Oruni zatrzymali 25-latka na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, podczas gdy kolejny raz włamywał się do samochodu kuriera. Policjanci przeszukali i zabezpieczyli zaparkowany w pobliżu samochód sprawcy, w którym znaleźli rzeczy pochodzące z wcześniejszych kradzieży – relacjonuje asp. sztab. Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji.

Funkcjonariusze odzyskali m.in. ukradzione telefony oraz ubrania o łącznej wartości kilkunastu tys. zł. Ale na tym nie koniec.

- W trakcie swojej pracy mundurowi zebrali dowody na to, że 25-latek co najmniej trzy razy włamał się do samochodów przewożących przesyłki kurierskie i ukradł z nich paczki o wartości kilkudziesięciu tys. zł. Mężczyzna ma na swoim koncie także dwie kradzieże rozbójnicze, podczas których prysnął gazem w twarz pokrzywdzonemu i potrącił samochodem jednego z kurierów – kontynuuje asp. sztab. Chrzanowski.