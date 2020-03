Gdańsk: Chciał podpalić mieszkanie, spłoszyli go mieszkańcy. "Usypał stertę śmieci i oblał benzynę"

Nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. Był pijany

- Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce interwencji, w rozmowie z mieszkańcami ustalili rysopis mężczyzny i zaczęli go szukać. 67-latek został zatrzymany podczas sprawdzania pobliskiego terenu, kilkaset metrów od budynku. Mężczyzna był agresywny, policjanci obezwładnili 67-latka i doprowadzili go do radiowozu - informuje st. asp. Karina Kamińska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Jak ustalili policjanci, mężczyzna próbował podpalić drzwi do mieszkania, w którym mieszkali jego najbliżsi. 67-latek miał orzeczony zakaz zbliżania się do rodziny, z uwagi na to, że w przeszłości znęcał się nad nimi.