Gdańsk. Rozpoczynają się prace na moście wantowym. Utrudnienia mogą potrwać do końca roku

Konserwacja mostu wantowego. Utrudnienia mogą potrwać nawet do końca roku

W kolejnych etapach prac konserwacji zostaną poddane łożyska, zakotwienia podpór i wózka rewizyjnego . W niektórych przypadkach konieczne będzie też zabezpieczenie antykorozyjne i wymiana wosku, co ułatwi pracę.

Prace, jakie będą wykonywane na obiekcie, będą miały charakter serwisowy i konserwacyjny. W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone pomiary geodezyjne, dzięki którym określony zostanie zakres dalszych robót. Następnie dojdzie do mycia i czyszczenia elementów wiaduktu, a w tym m.in. konstrukcji stalowej ustroju nośnego, podpór, barier, balustrad oraz chodników.

W zakres robót na moście wchodzi również naprawa trzech rur osłonowych want i 28 łączników osłon, która obejmuje ich uszczelnienie. W ostatnim już etapie zamontowane zostaną siatki zabezpieczające podpory, dźwigary ustroju nośnego i kolektor odwodnienia przed gniazdowaniem na nich ptaków.

Regularne prace serwisowe i konserwacyjne

Most wantowy ma już 22 lata, a do prawidłowego funkcjonowania wiaduktu niezbędne są regularne prace serwisowe i konserwacyjne. Ostatnio takie czynności wykonywano w 2019 i 2020 roku. Wymieniono wówczas urządzenia dylatacyjne mostu i przeprowadzono przegląd wraz z konserwacją systemu podwieszania pomostu.

Wiadukt jest kluczowy ze względu na swoją rolę komunikacyjną. Most wantowy jest częścią Trasy Sucharskiego, która prowadzi do portów i stoczni. Poza tym jest też łącznikiem z trasami wjazdowymi i wyjazdowymi z miasta – Obwodnicą Południową oraz autostradą A1. Szacuje się, że codziennie mostem przejeżdża ok. 35 tys. pojazdów.