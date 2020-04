Gdańsk: Rozpoznajesz tego mężczyznę? Szuka go policja. Może mieć związek z rozbojem przy Trakcie Świętego Wojciecha w lutym tego roku

Policjanci szukają mężczyzny, który 13 lutego 2020 roku około godziny 11.30 przy ul. Trakt św. Wojciecha napadł na pracownika salonu gier. Sprawca po zdarzeniu wsiadł do autobusu i odjechał. Funkcjonariusze na miejscu wykonali oględziny, technik kryminalistyki zabezpieczył ślady, które zostały przekazane do badań. W związku z tą sprawą, funkcjonariusze zabezpieczyli zapisy z kamer monitoringu, na których znaleźli wizerunek mężczyzny. Może on mieć związek z tym przestępstwem – mówi st.asp. Karina Kamińska, oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku.