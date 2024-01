Sopockie cheerleaderki dodają energii kibicom i koszykarzom Trefla. Roześmiane tancerki zachwyciły podczas spotkania na szczycie ligi

Cheerleaderki z Sopotu porwały do tańca Treflika

Dopracowane w każdym szczególe ruchy taneczne, pełna synchronizacja, energetyczna muzyka i barwne stroje to znaki rozpoznawcze dziewczyn z grupy Cheerleaders Flex Sopot. Występy gimnastyczek można było podziwiać podczas ostatniego hitu kolejki Orlenu Basketu Ligi, w którym spotkali się koszykarze Trefla Sopot i Anwilu Włocławek. Nie ma wątpliwości, że ich występy w przerwach dały sportowcom chwilę na zebranie sił. A więcej witalności zachowali tego dnia sopocianie.

- Co to był za mecz. Starcie na szczycie dla Trefla Sopot. Anwil pokonany - napisały w mediach społecznościowych cheerleaderki z Sopotu. Ich energia udzieliła się kibicom, którzy w pewnym momencie zostali zaskoczeni tym, że dziewczyny do tańca porwały klubową maskotkę koszykarzy, czyli Treflika. A ten spisywał się bardzo dobrze, pląsając pomiędzy cheerleaderkami. Gimnastyczki wykazały się krzepą, podnosząc zaskoczonego.