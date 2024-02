Harlem Globetrotters odwiedzą 10 polskich miast. Z pierwszym Polakiem w składzie w kwietniu 2024 roku zawitają do hali w Gdyni Rafał Rusiecki

Z piłką do koszykówki wyczyniają cuda. Potrafią wiele, a przede wszystkim dbają o to, aby publiczność na trybunach nigdy nie ziewała. Legendarna drużyna Harlem Globetrotters w kwietniu 2024 roku przyleci do Polski, aby wystąpić w dziesięciu miastach. Na trasie znalazła się także Gdynia, gdzie pojawi się w hali Polsat Plus Arena Gdynia 30 kwietnia.