Intel w Gdańsku. Czym zajmują się inżynierowie? Zaglądamy do potężnych laboratoriów firmy. ZDJĘCIA Jakub Cyrzan

Największe centrum technologiczne badań i rozwoju firmy Intel w Europie znajduje się w Gdańsku! Firma już teraz zatrudnia ok. 3800 pracowników. A to nie koniec, bo w planach rozwojowych przedsiębiorstwa jest budowa nowych laboratoriów w Gdańsku. Już w przyszłym roku oddany do użytku ma zostać kolejny, szósty budynek centrum rozwojowo - badawczego. Mieliśmy okazję zajrzeć do laboratoriów i poznać z bliska technologie, nad którymi pracuje wykwalifikowana kadra inżynierów. Czym zajmuje się gdański oddział Intela? Dlaczego miejsce to jest tak istotne w kontekście nowoczesnych technologii na świecie? Jak wyglądają "megalaby" i czym jest rozpowszechniona już na świecie "Banino Village"?