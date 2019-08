Izba Skarbowa w Gdańsku ostrzega: Uwaga na fałszywe e-maile z numerami kont i załączniki!

_„Witam, przesylamy wezwanie do uiszczenia zaleglego podatku VAT pod grozba kary wynoszacej od 5 tys. do 500 tys. zł okres na wpłacenie zaleglosci wynosi 7 dni roboczych od dnia dzisiejszego. Rachunek, na ktory nalezy wplacie nalezny podatek to [...]” - _cytuje, uwzględniając oryginalną pisownię, wiadomość elektroniczną otrzymywaną przez pomorskich przedsiębiorców Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku.

Urzędy skarbowe nie wysyłają e-maili z wezwaniem do zapłaty zaległego podatku. Podane w takiej korespondencji numery rachunków bankowych nie należą do urzędów skarbowych - przypomina Agata Bloch , rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku.

Jak słyszymy, tego typu przypadki, dotyczące podszywania się pod państwowe instytucje, Ministerstwo Finansów zgłasza do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przez organy ścigania mogą być potraktowane jako forma zagrożonego karą od pół roku do ośmiu lat więzienia - oszustwa.

- Do prowadzących działalność gospodarczą wysyłano pisma, których szata graficzna oraz treść sugerowały, że pochodzą one od organów publicznych i dotyczą wpisu do prowadzonego przez sąd Krajowego Rejestru Sądowego. Pisma zawierały nieprawdziwe informacje o obowiązku dokonania wpisu do rejestru wiążącego się z koniecznością wniesienia w bardzo krótkim czasie, pod rygorem rozwiązania podmiotu, opłaty w kwocie od 350 złotych do 484 zł - mówiła „Dziennikowi Bałtyckiemu” prokurator Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Więcej na temat tej ostatniej sprawy czytaj TUTAJ.



ZOBACZ TAKŻE: Oszuści wysyłają maile podszywając się pod ZUS