Jak poprawić jakość życia w Gdańsku? Ruch "Drzewa w Mieście Dla Klimatu" ma sześć postulatów

- Przez długi czas zajmowaliśmy się po prostu sadzeniem drzew. W pewnym momencie stwierdziliśmy, że chcielibyśmy wysłać do gdańszczan i gdańszczanek, ale też i władz miasta sygnał o tym, jakie są nasze propozycje dotyczące tego, co miasto mogłoby zrobić, żeby zielona infrastruktura stanowiła stały element życia mieszkańców - mówi Mateusz Plata, socjolog. - Naszą propozycją jest właśnie program “Dajmy szóstkę drzewom w mieście”. Te postulaty to owoc kilku miesięcy pracy z naszej inicjatywy. (...) Uważamy, że realizacja tych postulatów sprawi, że gdańszczanom będzie żyło się lepiej – dodaje.