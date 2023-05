Jak spędzić weekend w Trójmieście? Majowe atrakcje w Gdańsku, Gdyni, Sopocie. Zaplanuj weekend! Wydarzenia w Trójmieście

Weekend w Trójmieście - zaplanuj czas wolny

Niewidoczne - Teatr Miniatura

To nie będzie zwykły spektakl. To tzw. spektakl doświadczenia, w ramach którego nie funkcjonuje podział na widownię i scenę. Jest to część projektu "Kiedy widz nie widzi - poczuj teatr", który ma na celu zwrócenie uwagi na to, jak doświadczają świat osoby niewidzące.