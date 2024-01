Jaki los czeka szaniec jezuicki w Gdańsku? Miasto nie ma pieniędzy na jego odnowę Andrzej Gurba

Szaniec Jezuicki przy obecnej ulicy Kolonia Anielinki to mniej znane miejsce historyczne w Gdańsku. Wybudowany w latach 1829-1867 przez Prusaków stanowił element systemu obronnych fortyfikacji. Nie zachował się w całości. Andrzej Gurba Zobacz galerię (22 zdjęcia)

W konsultowanej obecnie aktualizacji programu rewitalizacji kilku obszarów Gdańska m.in. Oruni, Biskupiej Górki i Starego Chełma, nie ma wśród zaproponowanych przedsięwzięć odnowy historycznego i zabytkowego szańca jezuickiego. A to program przewidziany do 2030 r. Obiektem na razie opiekuje się stowarzyszenie motocyklistów, ale gołym okiem widać, że potrzebuje on wielomilionowych nakładów.