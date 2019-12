Jakie emerytury i renty mają wojskowi? Zobaczcie stawki od szeregowego do generała!

ENEMEF: Maraton Gwiezdnych Wojen 20 grudnia w Multikinie

W piątek 20 grudnia w Multikinie fani sagi Gwiezdne Wojny będą mogli przenieść się w świat swoich ulubionych bohaterów. Dołącz do fanów i przenieś się na całą noc do odległej galaktyki, by przeżyć niezwykłe, emocjonujące, kosmiczne przygody u boku wspaniałych bohaterów, których p...