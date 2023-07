Jawosław Sellin w Gdańsku: W ostatnich latach niemal trzykrotnie wzrosły nakłady na ochronę zabytków

Jarosław Sellin w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

- Ochrona to w szczególności działania, które zostały przypisane administracji publicznej, w której szczególną rolę pełnią organy ochrony zabytków. Opieka zaś to obowiązki nałożone na właścicieli lub posiadaczy zabytków. Jest to zupełnie nowe podejście, podkreślające współodpowiedzialność państwa i obywateli za zachowanie naszego dziedzictwa. Wskazanie na współodpowiedzialność i wspólną ochronę ma jeszcze jedną, jakże istotną wartość, bo edukacyjną. Także sama ustawa już poprzez wprowadzenie słownika pojęć edukuje i wyjaśnia pewne nieścisłości, czy zawiłości pojęć kluczowych do stosowania, a także wskazuje na prawidłowość działań jakie powinny zostać podjęte, a jakich nie należy akceptować – dodał wiceszef MKiDN.

Zaznaczył, że istotną zmianą z zakresu ochrony zabytków było m.in. dokonanie decentralizacji zadań. - Od 2003 roku ochrona zabytków nie jest już wyłącznie kompetencją administracji rządowej, ale także jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Dzięki temu obecnie obowiązująca ustawa przewiduje szerszy krąg form ochrony zabytków, obejmujących ustanowienie parku kulturowego oraz objęcie danego zabytku ochroną w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wskazał wiceminister Sellin.