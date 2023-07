Mija 20 lat od rewolucji w ochronie zabytków. Uczczono to konferencją w MIIWŚ

Konferencja z okazji 20-lecia ważnej ustawy

Dni 3 oraz 4 lipca stały pod znakiem ochrony zabytków. W Muzeum II Wojny Światowej uczczono bowiem jubileusz 20-lecia ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. To jedyna taka ustawa w Polsce, która traktuje o zabytkowych dziełach. To za jej sprawą wprowadzono kompleksowo niezbędne zmiany prawne na początku XXI wieku. Celem jej wprowadzenia było zachowanie pozostałego dziedzictwa oraz podejmowanie zintegrowanych działań renowacyjnych oraz rewitalizacyjnych na terenie naszego kraju.

Konferencję zorganizowano po to, by pochylić się po raz kolejny nad polskim dziedzictwem kulturowym i podsumować dotychczasowe osiągnięcia w tym zakresie. Dzięki obecności przedstawicieli instytucji i podmiotów, które na co dzień zajmują się ochroną i konserwacją zabytków, można było też posłuchać o nowych celach, jakie stoją przed specjalistami w tym zakresie.