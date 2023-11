Koncert muzyki żydowskiej w 85. rocznicę Nocy Kryształowej. Wyjątkowe wydarzenie w Sopocie

Posługując się słowem i muzyką artyści chcą ukazać świat, który minął bezpowrotnie, a który zachował się w przekazie literackim i w pieśniach twórców żydowskich – często anonimowych, i pokazać go między innymi tym, którzy nie poznali z bliska atmosfery żydowskiego Stetl, opisywanego przez Słonimskiego w wierszu „Elegia miasteczek żydowskich”.

Wykonawcami koncertu będą wybitni artyści scen polskich z bogatym dorobkiem artystycznym. Należy do nich między innymi Darek Wójcik.

Bas zaliczany do grona najlepszych wykonawców muzyki żydowskiej w Polsce. Za działalność na rzecz ochrony pamięci o historii polskich Żydów i budowania relacji polsko-żydowskich, w roku 2020, przez środowiska żydowskie w Polsce, został zgłoszony do Nagrody Muzeum POLIN. W tym samym roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył Dariusza Wójcika Medalem „Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS” - najwyższym medalem przyznawanym w dziedzinie kultury.

- Dariusz Wójcik w tym repertuarze jest po prostu rewelacyjny. On nie tworzy teatru, nie gra - po prostu w mgnieniu oka staje się krwistą postacią, która czuje i sercem reaguje na często kapryśny los człowieka. To co robi jest od pierwszej do ostatniej nuty autentyczne i sięga do najgłębszych zakamarków ludzkiej duszy....Wójcik nie tylko śpiewa, ale melodeklamuje, tańczy, tworzy swoistą choreografię zachowań. Tym samym zabiera słuchacza na wyprawę w przeszłość - Stanisława Grazyńska, wieloletnia dziennikarka muzyczna Radia Gdańsk