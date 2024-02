„Kachu”, gdyński artysta malarz zwany majstrem. Śladami Kazimierza Ostrowskiego

„Kachu”, gdyński artysta zwany majstrem

Ślady obecności

Mozaika w teatrze

U św. Wawrzyńca

O pracy artysty w tym kościele pisze malarka prof. Aniela Kita w Zeszycie Wydawniczym nr 1 gdańskiej ASP...

„Spotkałam Ostrowskiego przy pracy nad polichromią w kościele pw. św. Wawrzyńca w Gdyni Wielkim Kacku. Mogłam śledzić mistrza w czasie pracy. W czarodziejski sposób (tak to odbierałam) tworzył cudowną gamę barw. Towarzyszyłam mu, milcząc, a on po jakimś czasie zapytał: chciałabyś malować? Na tak zadane pytanie kiwnęłam tylko głową w odpowiedzi. Narysował węglem około metra fryzu, dał mi paletę - była metalowa i ciężka, a w niej przegródki z różnymi kolorami farb w proszku oraz spoiwo temperowe - i poszedł na papierosa. Długo nie wracał. Postanowiłam, a raczej odważyłam się narysować następny metr fryzu. Wraca mistrz, jest zdumiony, że nawet nie próbowałam malować. Na to ja, po raz pierwszy wydałam z siebie głos: to namalowałam, a to narysowałam! Od tego momentu fryz należał już tylko do mnie. Potem „Kachu” długo opowiadał swoim kolegom, jak to dzieci pomagały mu malować w kościele”.