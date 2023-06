Kacper Płażyński przygotował raport o "Russian Friendly". "Panie marszałku, po czyjej tak naprawdę jest pan stronie"?

W środę, 7 czerwca, poseł Prawa i Sprawiedliwości Kacper Płażyński zaprezentował owoce kilkumiesięcznej pracy swojej i swojego biura. W tym czasie powstawał raport nt. decyzji i działań marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka w ramach akcji "Russian Friendly".

Przypomnijmy, że temat został podniesiony po raz pierwszy w lutym. Płażyński zarzucił marszałkowi województwa prorosyjskie sympatie wyrażone m.in. w działaniach promocyjnych województwa skierowanych do turystów z Rosji, nieprzerwanych po aneksji Krymu przez ten kraj.

- To jest sprawa do wyjaśnienia. Niestety kiedy polityk zamiast przyznać się do błędu, zamiast wyjaśnić swoje motywacje, chowa głowę w piasek i udaje, że problemu nie ma (...) to znaczy, że ma nas za idiotów, ma ludzi za idiotów. Nie dziwię się, bo jest to krępujące, jest to wstydliwe, ale to nie znaczy, że nie mamy o tym mówić - mówił na konferencji prasowej Kacper Płażyński. Podkreślił także, że to kwestia "bezpieczeństwa Polski" oraz tego, aby "politycy byli wiarygodni". - Jeżeli nie chcą być wiarygodni to trzeba im przypomnieć ich słowa, ich czyny i te sprawy dogłębnie wyjaśnić - dodał.