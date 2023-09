Kacper Płażyński pyta Mieczysława Struka o wsparcie regionalnych struktur PO dla aktywistów negujących obronę granicy z Białorusią Redakcja

Kacper Płażyński drąży temat współpracy gdańskiego ratusza z Grupą Granica. Po poniedziałkowych pytaniach do prezydent Gdańska wystosował analogiczne pismo do szefa wojewódzkich struktur Platformy Obywatelskiej. Partia tworzy większość w radzie miasta. Gdańsk w samym środku kryzysu migracyjnego na białoruskiej granicy ogłosił wsparcie dla grupy, która kwestionuje działania rządu, argumentując to względami humanitarnymi.