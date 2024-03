Kampania wyborcza uratowała życie? Nocne patrole polityków w Gdańsku zakończyły się nietypowym zdarzeniem

Nocne patrole w kampanii wyborczej – co się wydarzyło w Gdańsku?

- W pewnym momencie dostrzegliśmy coś dziwnego w pobliżu banerów. Po przyjściu bliżej już wiedzieliśmy, że to mężczyzna, który ledwo czołga się po betonowym chodniku, a jego ręce są całe we krwi. Poprosiliśmy o pomoc mundurowych - mówi Łukasz Hamadyk .

Znieczulica społeczna w Gdańsku, czyli o tym, że trzeba reagować

Choć postawa radnych i służb mundurowych jest godna pochwały, to zdarzenie rzuca światło na problem znieczulicy społecznej. Mężczyzna leżał na chodniku przez wiele godzin, w oświetlonym miejscu, a jednak nikt mu nie pomógł.

- Mam nadzieję, że ludzie spojrzą na mieszkańców Gdańska, zwłaszcza tych w potrzebie inaczej. Każdy zasługuje na pomoc, na szansę, nie może być tak, że człowiek leży od kilku godzin w oświetlonym miejscu i nikt do niego nie podchodzi - dodaje Łukasz Hamadyk.

Kampania wyborcza w Gdańsku – nie tylko walka o głosy

Kampania wyborcza to nie tylko czas walki o głosy wyborców. Jak pokazuje sytuacja z Gdańska, może to być także okazja do wyrażenia społecznej odpowiedzialności.