Klub sportowy Olimpia Osowa ma w Gdańsku rondo swojego imienia. Prezent od rady miasta na 71 urodziny

W odsłonięciu tablicy z nową nazwą ronda 2 września 2023 wzięli udział Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Robert Brzeziński, prezes zarządu klubu Olimpia Osowa, poseł Małgorzata Chmiel, radni Jan Perucki i Karol Ważny oraz Bartosz Stefański, przedstawiciel wnioskodawców i przewodniczący zarządu dzielnicy. Na uroczystości obecni byli zawodnicy klubu, którzy reprezentując poszczególne sekcje sportowe symbolicznie przemaszerowali naokoło ronda. Wielu z nich, również tych, którzy zakończyli karierę sportową, przybyło całymi rodzinami.

- To piękny moment dla założycieli klubu, jak i jego obecnych członków, niezwykłe uhonorowanie 70-lecia istnienia Olimpii Osowa. To ukoronowanie naszego lokalnego patriotyzmu, sportowego DNA dzielnicy. Sport to sposób na życie, który uczy pokory i szacunku, a porażki wzmacniają, aby sukces smakował jeszcze bardziej. Mam nadzieję, że rondo imienia Olimpia Osowa, chociaż nie jest pomnikiem, to będzie symbolicznym pomnikiem klubu, trwalszym niż ze spiżu – mówił Robert Brzeziński, prezes zarządu klubu Olimpia Osowa.