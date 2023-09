Komunikacja miejska na koncert Sanah w Gdańsku. Sprawdź, jak dojechać i wrócić z wydarzenia

- Po zapoznaniu się z opiniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz wsłuchując się w głos osób uczestniczących w koncertach na Polsat Plus Arenie, zdecydowaliśmy się na stworzenie nowej koncepcji rozłożenia uczestników. Dzięki temu zyskaliśmy dodatkowe 14 tys miejsc - tłumaczy Paweł Buczyński, prezes spółki Arena Gdańsk Operator. - Wymaga to od nas sprawniejszej logistyki na terenie miasta. Dołożymy wszelkich starań, aby uczestnicy wydarzenia jak najsprawniej dotarli na koncert, a po nim wrócili szybko i bezpiecznie do swoich domów.

LABEL Uczestnicy wydarzenia proszeni są o uważne zapoznanie się z komunikatami wysłanymi przez organizatora, ponieważ sposób dotarcia oraz powrót będzie się znacząco różnił od dotychczasowego. Komunikaty powinny zostać dostarczone na maila, z którego został zakupiony bilet na koncert, dostępne będą również na stronie Polsat Plus Arena Gdańsk Na czas przygotowania koncertu stadion jest całkowicie wyłączony Od czwartku, 7 września do niedzieli, 10 września cały teren stadionu będzie wyłączony z ruchu pieszego i rowerowego. Wszystkie bramy wejściowe będą zamknięte. Najważniejsze informacje o koncercie Sanah: 12.00 – otwarcie oficjalnego sklepu Sanah przed bramą nr 10

18.00 – otwarcie bram dla posiadaczy biletów Early Entrance oraz Premium

18.30 – otwarcie bram dla wszystkich gości

19.00 – otwarcie bram dla posiadaczy miejsc w lożach

20.30 – start koncertu LABEL Harmonogram koncertu jest orientacyjny. Organizatorzy proszą o punktualne przybycie na wydarzenie. Najlepiej zaplanować wcześniejsze przybycie na teren imprezy. Rekomendują również dotarcie na koncert komunikacją miejską, poniżej można znaleźć szczegóły. Wejście na Polsat Plus Arenę Gdańsk będzie możliwe przez cały czas trwania koncertu. COMPONENT {"params":{"text":"Autobusy i tramwaje:","id":"autobusy-i-tramwaje"},"component":"subheading"} Bilet wstępu na koncert będzie upoważniał do bezpłatnego podróżowania autobusami i tramwajami na wszystkich liniach organizowanych przez ZTM w Gdańsku, w piątek, 8 sierpnia od godz. 15.00, do godz. 03.00, w sobotę 9 sierpnia. COMPONENT {"params":{"text":"Dojazd na koncert:","id":"dojazd-na-koncert"},"component":"subheading"} zwiększono częstotliwość tramwaju linii nr 7 na trasie Centrum-Nowy Port w godzinach 18.00-20.30,

zwiększono częstotliwość linii autobusowej 158 na trasie skróconej: Wrzeszcz PKP – Zaspa – Al. Płażyńskiego – Stadion w godzinach 18.00-20.30 COMPONENT {"params":{"text":"Odjazd po koncercie:","id":"odjazd-po-koncercie"},"component":"subheading"} 40 kursów tramwajów z przystanku Polsat Plus Arena Gdańsk do Dworca Głównego; w formule jeden za drugim po zapełnieniu. Jednym tramwajem może wracać maksymalnie 200 osób.

20 kursów linii autobusowych 148 do Żabianki SKM i 158 do Wrzeszcza PKP; odjazdy z ul. Uczniowskiej; w formule jeden za drugim po zapełnieniu. Jednym autobusem może wracać maksymalnie 100 osób.

Zwiększona zostanie także częstotliwość autobusów nocnych z dworca Gdańsk Główny (w gotowości). W godzinach 18:00-1:00 wyłączone z użytku będą przystanki tramwajowe „Mostostal” i „Żaglowa”. COMPONENT {"params":{"text":"Godziny odjazdów pociągów specjalnych na koncert Sanah:","id":"godziny-odjazdow-pociagow-specjalnych-na-koncert-sanah"},"component":"subheading"} Uruchomiona została sprzedaż biletów na pociągi szybkiej kolei miejskiej, które odjadą z peronu nr 5 z dworca Gdańsk Główny bezpośrednio na Polsat Plus Arenę Gdańsk. Kurs w jedną stronę trwa 6 minut. Informacja z linkiem zakupowym została wysłana na maila, z którego był kupowany bilet. Osoby, które nie odnajdą takiej informacji na mailu, proszone są o wybór innego środka dojazdu na koncert. Bilety mogą być weryfikowane przez służby informacyjne stadionu. z Gdańska Głównego: 18:00

18:20

18:40

19:00

19:20

19:27

19:34

20:00 z przystanku Gdańsk Stadion Expo: 23:30

23:40

23:50

00:01

00:10

00:20

00:40

01:00 CZYTAJ TAKŻE:To dzięki takim ludziom możemy oglądać widowisko „Szarża pod Krojantami"