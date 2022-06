Komunikacja miejska w Gdańsku. Wakacyjne rozkłady jazdy i linie sezonowe od 25 czerwca

- W dni powszednie, na linii tramwajowej 6 i autobusowych: 127, 199, 269 będą obowiązywać rozkłady jazdy ważne w okresie ferii i wakacji - podaje rzeczniczka prasowa Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, Dagmara Szajda. - Z powodu braku lekcji szkolnych i mniejszym zapotrzebowaniem na przewozy, w dni powszednie w godzinach szczytu autobusy linii 115 będą jeździć co ok. 15 minut, linii 154 - co 12 minut, a 162 - co 20 minut. Funkcjonowanie rozpoczną sezonowe linie tramwajowe 63 i 68 oraz autobusowa 607. Na liniach autobusowych 606 i 658 zostanie zwiększona liczba kursów.