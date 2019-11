Koncert Jagi Klimaszewskiej i Mateusza Rettnera w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Grażyna Bacewicz na skrzypce i fortepian [zdjęcia]

Owacjami na stojąco przyjęła publiczność piątkowy koncert kameralny pod hasłem „Wieczór z muzyką” w Sali Zielonej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na gdańskiej Ołowiance i jego młodych wykonawców: Jagę Klimaszewską oraz jej partnera w duecie Mateusza Rettnera.

Jaga jest skrzypaczką, Mateusz -pianistą. Na stałe mieszkają w Londynie. Oboje niezwykle utalentowani i legitymujący się doskonałym wykształceniem muzycznym wręcz perfekcyjnie wykonali kilkanaście utworów Grażyny Bacewicz, Chopin, Mozarta oraz Wieniawskiego. Właśnie utwory Grażyny Bacewicz znalazły się na pierwszej płycie wydanej przez Wytwórnię DUX. W przerwie koncertu można było kupić płytę a przy okazji dostać autograf młodych artystów, którym eksperci wróżą wielką karierę. - Pomysł na płytę powstał prawie dwa lata temu, kiedy zakochałam się w muzyce Grażyny Bacewicz i zorientowałam się, że nie jest ona wykonywana tak często jak na to zasługuje – wspomina Jaga Klimaszewska. - Tak w mojej głowie zrodził się plan nagrania płyty. Szczęśliwie spotkałam na swojej drodze Mateusza Rettnera, doskonałego pianistę, który również był zainteresowany twórczością Grażyny Bacewicz. Pracowaliśmy nad programem, zagraliśmy wiele koncertów w Anglii oraz w Polsce. Nagrania wysłaliśmy do wytworni DUX. Dostaliśmy pozytywną odpowiedź i projekt poszedł w ruch.

Na płycie znajdują się trzy sonaty na skrzypce i fortepian, jedna sonata fortepianowa, która została do tej pory nagrana tylko raz i dwie miniatury, które są fonograficznymi premierami światowymi. Wyjątkowo udana jest też okładka płyty którą zaprojektowała Natalia Lewandowska, podobnie jak Jaga – gdańszczanka mieszkająca w Londynie.

Jaga Klimaszewska i Mateusz Rettner. Kim są młodzi artyści? Jaga Klimaszewska urodziła się w Gdańsku 1 czerwca 1990 roku i tam też rozpoczęła naukę gry na skrzypcach w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w klasie słynnego Jerzego Hazuki.

Następnie kończyła studia licencjackie w Guildhall School of Music and Drama w Loundynie w klasie prof. Krzysztofa Śmietany oraz studia magisterskie (Master of Performance) w Royal College of Music w klasie prof. Macieja Rakowskiego. Przez cały okres studiów była stypendystką przyznawanego przez Prezydenta Miasta Gdańska Stypendium Fahrenheita.

Jaga występowała jako solistka i kameralistka m. in. we Francji (Paryż-sala Unesco), w Austrii (Wiedeń-Musikverein, Salzburg- Mozarteum), w Rosji (Moskwa),w Niemczech (m.in.Brema), na Węgrzech, a także we Włoszech. Jako solistka koncertowała z wieloma orkiestrami, takimi jak: Cappella Gedanensis ,Silk Street Sinfonia czy Ernest Read Symphony Orchestra. Obecnie związana jest z Bartok Trio (skrzypce, klarnet, fortepian), z którym oprócz znanych utworów wykonuje muzykę współczesną oraz projekty aranżowane specjalnie na ten niecodzienny skład. Jaga doskonaliła swoje umiejętności podczas ważnych międzynarodowych festiwali oraz znanych warsztatów muzycznych pod okiem światowej sławy artystów takich jak: Maxim Vengerov, David Takeno, Philippe Graffin, Belcea Quartet, Yuri Zhislin, Maxim Rysanov, Barnabas Kelemen, Barbara Doll, Carole Presland, Gareth Lubbe. Jaga gra na skrzypcach zbudowanych przez Jacoba Fendta w 1820 roku.

Również Mateusz Rettner, równolatek Jagi, może poszczycić się bogatą międzynarodową karierą zarówno jako wykonawca oraz jako kompozytor. W programach swych występów często zestawia dzieła z kanonu literatury z mniej znanymi kompozycjami, uwzględniając także utwory współczesne, napisane specjalnie dla niego. Laureat prestiżowych nagród: Mercers' Arts Award, Brooks-van der Pump oraz nagrody specjalnej na Euregio Piano Award Competition.

Jako solista i kameralista Mateusz Rettner występuje w najbardziej prestiżowych salach w Wielkiej Brytanii, Polsce, Niemczech i USA, jak m.in.: St. John’s Smith Square, the Royal Over-Seas League, Ambika P3, Victoria and Albert Museum, Muzeum Chopina w

Warszawie, Amaryllis Fleming Concert Hall w Londynie. Artysta ukończył Royal College of Music w Londynie w klasach Diny Parakhiny oraz Leona McCawley (dyplom magisterski z wyróżnieniem). Grażyna Bacewicz Grażyna Bacewicz (1909-1969) w rodzimej historii muzyki uchodzi za pierwszą kobietę, zaliczaną do grona twórców wybitnych i zajmuje ważne miejsce w światowej historii muzyki współczesnej. Katalog jej twórczości obejmuje koncerty na różne instrumenty, utwory symfoniczne, kwartety smyczkowe, utwory kameralne i balety. Pisała także muzykę do filmu i teatru, muzykę do słuchowisk Polskiego Radia oraz piosenki. Bacewicz była nie tylko kompozytorką, ale także wykształconą, koncertującą skrzypaczką, stąd w jej dorobku licznie obecne są kompozycje na ten instrument. Jest autorką m.in. siedmiu koncertów skrzypcowych, pięciu sonat na skrzypce i fortepian oraz dwóch sonat na skrzypce solo.

Soroptymistki wspierają one młode kobiety. Piątkowy koncert Jagi i Mateusza udało się zorganizować dzięki pomocy gdańskich soroptymistek, których klub istnieje na Wybrzeżu już ponad 20 lat. Intensywnie wspierają one młode kobiety. W tym celu w 2011 roku stworzony został specjalny program grantowy „Bank Ambitnych Kobiet”, dzięki któremu można uzyskać dofinansowanie do własnych projektów.

W ramach działalności gdańskiego klubu SI przyznano już 50 stypendiów m.in. dla: Agaty Grzybowskiej na stworzenie dwujęzycznej platformy internetowej, Kingi Pruś na wydanie autorskiej płyty Kingi i Karoliny Pruś „Kłębek”, Katarzyny Zabrockiej na zakup łóżka do masażu limfatycznego kobiet po mastektomii, Darii Żurawlowej na zakup pianina cyfrowego, Magdaleny Bochan-Jachimek na wystawienie monodramu o macierzyństwie „Mamy problem”, Laury Makeny Inyngi z Kenii na studia na Uniwersytecie Medycznym.

Dzięki organizacji spektakli teatralnych, koncertów, imprez plenerowych, a także dzięki hojności sponsorów i darczyńców, działaczki SI Gdańsk mogą pomagać młodym kobietom w realizowaniu ich celów. - Jaga ostatnio nie korzystała z naszej pomocy, ale wcześniej kiedy była w szkole i na studiach - wsparcie finansowe w aplikowaniu na warsztaty muzyczne - tłumaczy Maria Banaszak, była prezydentką Soroptymistek Gdańsk i przedstawicielka Polskiej Unii w Federacji Europejskiej i Afrykańskiej.

