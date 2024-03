27. Festiwal Jazz Jantar - już za chwilę edycja wiosenna. Program

Polacy kochają jazz

Program 27. Festiwalu Jazz Jantar - wiosna

27. Festiwal Jazz Jantar - wiosna - o wykonawcach

Malina Midera Quartet z projektem MIDI 4 to połączenie muzyki improwizowanej, kreatywnej, jazzowej, filmowej, beatowej i łagodnych, subtelnych melodii. To połączenie jazzowej tradycji z klasyczną wrażliwością oraz z dużym wpływem muzyki improwizowanej. Zespół nawiązuje do twórczości między innymi Miłości, Emila Miszka, Irka Wojtczaka, Sławka Jaskułke, Wojtka Mazolewskiego czy Joanny Dudy.

Warszawski skład Teo Olter Quintet powstał w 2022 roku podczas komponowania i nagrywania utworów na płytę Portrety 2 projektu U Know Me Records, do którego Marcin Groszkiewicz (Groch) zaprosił ośmioro najwszechstronniejszych perkusistów na polskiej scenie. Muzyka kwintetu to połączenie kompozycji inspirowanych klasycznym i awangardowym jazzem, hip-hopem lat 90. i surowym post punkiem z nieokiełznaną energią improwizacji. Debiutancki album zespołu – In Pursuit of Happines – ukaże się wiosna 2024 roku.