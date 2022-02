Konsul Ukrainy w Gdańsku: „Walczymy za naszą i Waszą wolność, dziękujemy za pomoc!”. 40. sesja sejmiku województwa pomorskiego

Wyraźnie wzruszony konsul Plodostyi zwrócił się bezpośrednio do Polaków.

- Chciałbym wypowiedzieć słowa podzięki naszym przyjaciołom. Podziękować za to, że przyjmują i dają możliwość zamieszkania, ogrzewają i karmią naszych uchodźców, żony, kobiety z małymi dziećmi. To naprawdę dramatyczna sytuacja i nie jest normalne, że w XXI wieku one muszą szukać swojego domu w odległym miejscu. Dzieci muszą zostawić żłobki, szkoły, uczelnie i idą szukać lepszej doli, żeby uchronić się od tej agresji – mówił i przypomniał drastyczne sceny z ulic Kijowa, opisywane w ostatnich dniach przez media. - To barbarzyństwo – zaznaczył.