Kontrowersja wokół ideologicznego wydarzenia "Tęczowy Piątek". Politycy Koalicji Obywatelskiej zarzucają kurator zastraszanie

W ostatnich dniach Małgorzata Bielang wysłała do dyrektorów szkół pismo z pytaniami: czy szkoła przystąpiła do akcji "Tęczowy Piątek", kto był jej organizatorem, jak wyglądała organizacja wydarzenia, jaką role pełnili poszczególni nauczyciele w tym dniu oraz czy wydarzenie było promowane poprzez plakaty, ulotki itd.

Posłanki KO interpretują to jako próbę zastraszenia dyrekcji, nauczycieli i uczniów.

- Pismo, które jest ewidentnie wyrazem zastraszania dyrekcji, nauczycieli i uczniów, którzy przystąpili do tej akcji — mówiła Agnieszka Pomaska, posłanka Koalicji Obywatelskiej. - Pani Kurator zapytała wszystkie pomorskie szkoły czy przystąpiły do akcji „Tęczowy Piątek", pytała o to kto był organizatorem. Wymagał też od szkół przedstawienia, jak wyglądała organizacja wydarzenia, jaką rolę pełnili poszczególni nauczyciele w tym dniu, czy były jakieś plakaty, ulotki. Krótko, mówiąc, Pani Kurator postanowiła zastraszyć tuż przed końcem swojej kadencji — dodała.