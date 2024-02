W tych gdańskich szkołach "zerówki" są jeszcze niepewne. Poznaliśmy listę placówek

"Zerówki" w podstawówkach tematem numer jeden

W czwartek, 22 lutego, poznaliśmy listę placówek, które spełniają wymogi. Wiemy też, które wkrótce dołączą do wspomnianego zestawienia. Co jednak najważniejsze, znamy nazwy szkół, które na razie nie są uwzględnione w systemie rekrutacji, ale walczą o to, by w nim być.