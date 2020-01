Koronawirus coraz groźniejszy. Już ponad 2 tys. nowych zachorowań. Pomorskie lotnisko i morskie terminale są przygotowane

Szybkość rozprzestrzeniania się wirusa, a przede wszystkim pojawienie się zakażeń we Francji sprawiły, że polskie służby również zostały postawione w stan gotowości. Ze względu na ryzyko zakażenia nie zaleca się podróżowania do rejonów Azji Południowo-Wschodniej. Natomiast turyści, którzy już znaleźli się w Państwie Środka, powinni unikać miejsc publicznych, zwłaszcza tych zatłoczonych, i przestrzegać zasad higieny. Po powrocie, w razie wystąpienia niepokojących symptomów, należy zgłosić się do najbliższego szpitala.