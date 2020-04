Koronawirus. Gdańsk: Intel pomaga szkołom i seniorom. Firma przekazała m.in. maseczki, przyłbice, a nawet serwer!

- Przekazany przez Intel serwer umożliwi lekarzom między innymi zdalny dostęp do danych medycznych pacjentów. Dzięki temu personel szpitala będzie mógł bezpiecznie pracować, nawet bez wychodzenia z domu, a pacjent szybciej uzyska informacje o swoim stanie zdrowia. Tak szybkie uruchomienie wsparcia jest głównie zasługą naszych pracowników z gdańskiego centrum R&D, bo to dzięki ich zaangażowaniu udało nam się sprawnie zmontować odpowiedni serwer i w tak krótkim czasie przekazać go do szpitala – mówi Irina Ledyaeva, Public Affairs Lead for Germany and Poland z firmy Intel.