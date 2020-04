Koronawirus w Gdańsku. Zamknięto dwa targowiska, "administratorzy nie przestrzegali zasad"

- Policjanci z Gdańska od samego rana patrolują m.in. gdańskie plaże, rejon pasa nadmorskiego, targowiska miejskie oraz parki i sprawdzają, czy osoby stosują się do wprowadzonego zakazu korzystania z tych miejsc. Przypominamy, że w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadzane są kolejne obostrzenia. Jeden z zakazów dotyczy właśnie korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich. Bądźmy ostrożni i stosujmy się do nowych zasad! - apeluje asp. Karina Kamińska, oficer prasowa komendanta Miejskiego Policjiw Gdańsku.

Jak przypomina, w związku z epidemią koronawirusa wprowadzane zostały kolejne ograniczenia. Od pierwszego kwietnia, każda osoba do 18. roku życia może wyjść z domu tylko pod opieką dorosłego opiekuna. Wprowadzono także obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi oraz zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz ten dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich.

Dwa targowiska w Gdańsku zamknięte!

- Policjanci monitorowali sytuację w rejonie targowisk miejskich w Gdańsku zauważyli, że administratorzy nie przestrzegają wprowadzonych obostrzeń nawiązali z nimi kontakt i zobligowali do wyposażenia sklepów, straganów w środki dezynfekujące oraz rękawiczki. Policjanci zobligowali również administratorów do tego, aby monitorowali ruch na targowiskach a w razie, gdyby mieli z tym problem zgłaszali interwencje. W rejonie rynku decyzją komendanta skierowano policjantów, którzy pełniąc służbę w posterunku stałym nadzorowali to co dzieje się w rejonie targowisk. W związku z tym, ze zarządcy nie spełnili wymagań zdecydowano o zamknięciu dwóch targowisk – tłumaczy asp. Karina Kamińska.