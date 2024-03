Marcelinka ma sześć lat. Gdy jej mama zemdlała, powiadomiła sąsiadkę, a ta zadzwoniła po pomoc!

- Marcelina to sześcioletnia dziewczynka, która uratowała zdrowie, a może nawet i życie swojej mamie - mówi kom. Karina Kamińska, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. - Kiedy 34-letnia kobieta upadła na ziemię, tracąc przytomność, jej córka nie spanikowała. Zachowała zimną krew. O zaistniałej sytuacji powiadomiła sąsiadkę, która wezwała pomoc. Wszystko na szczęście zakończyło się dobrze. Dzieckiem zaopiekowali się policjanci do czasu, aż jej mama odzyskała przytomność. Kobieta, będąc w szpitalu i pod opieką lekarzy, wskazała, kto ma do czasu jej powrotu, zająć się jej córką. Mundurowi przekazali sześciolatkę pod opiekę osoby wskazanej przez mamę.