Lasy Państwowe zaprzeczają politykom opozycji i przedsiębiorcom o rzekomych podwyżkach cen za drewno

Michał Gzowski dodał również, że to przedsiębiorcy ustalają ceny drewna, a nie tak jak się mogło wydawać - Lasy Państwowe. Rzecznik podczas konferencji podkreślał, że to nie zysk dla Lasów Państwowych jest najważniejszy, tylko możliwości kontynuowania gospodarki leśnej.

- Chciałbym zaapelować do polityków opozycji, pozostawcie pracę leśników leśnikom - mówił Michał Gzowski, rzecznik Lasów Państwowych. - Oni się na tym doskonale znają, prowadzą gospodarkę w sposób racjonalny i zrównoważnony, biorąc przy tym pod uwagę ochronę przyrody, edukacje leśną, a także dostarczanie surowca na rynek. Oczywiście wszystkie manipulacje będziemy obnażali. Wpisują się one w kampanie oszczerstw przeciwko naszej instytucji, począwszy od słów Donalda Tuska czy Janiny Ochojskiej, która atakowała leśników, oskarżając ich o to, że zakopywali martwych imigrantów na granicy z Białorusią. To są pomówienia i kłamstwa, nie dajmy się zmanipulować - dodał.