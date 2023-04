Lechia Gdańsk będzie miała nowego właściciela? Michał Brański, milioner i były właściciel Stomilu Olsztyn, namawiany do zakupu akcji

Nowym otwarciem dla klubu miałaby być zmiana właściciela. Takie rozmowy były prowadzone już latem ubiegłego roku, ale ostatecznie nie doszło do finalizacji. A do nabycia jest 95 procent akcji w klubie, którego właścicielem jest spółka Advancesport SG, a w niej głównymi akcjonariuszami są Adam Mandziara i Philipp Wernze. Początkowo najgłośniej mówiło się, że akcje Lechii może nabyć spółka Pacific Media Group, a cena miała wynieść około 20 milionów euro. Ostatecznie do porozumienia nie doszło, a dziś PMG przejęła udziały w GKS Tychy.

Czy Michał Brański zostanie teraz nowym właścicielem Lechii? Do tego bardzo daleka droga i przede wszystkim to jeszcze nic pewnego. Zbigniew Ziemowit Deptuła, nowy prezes Lechii, kilka dni temu zdradził, że aktualnie nie ma żadnej oferty, nad którą aktualny właściciel mógłby się zastanawiać. Zmieniły się jednak okoliczności sprzedaży klubu, a to ma zachęcić potencjalnych chętnych do zakupu pakietu większościowego udziałów w spółce. Kwota zakupu nadal wynosi 20 milionów, ale już nie w euro, ale w złotówkach.

Od wstępnego zainteresowania do finalizacji transakcji jest oczywiście daleka droga. Wszystko musi zostać dokładnie przeanalizowane przez prawników z obu stron. Trzeba też pamiętać, że wszystko jest dopiero w absolutnie wstępnej fazie. Brańskiego z Mandziarą mieli skontaktować akcjonariusze mniejszościowi Lechii, którzy mieli namawiać biznesmena do wykupienia większościowego pakietu udziałów w klubie z Gdańska. Interia informuje, że Brański miałby się pojawić na najbliższym meczu Lechii z Cracovią, aby podpisać list intencyjny. Fakty są jednak takie, że nie doszło do wymiany dokumentów między obiema stronami, a rozmowy są na etapie zapoznawczym. Dziś jeszcze ostrożnie mówi się o szansach na przejęcie Lechii przez Brańskiego, choć aktualnemu właścicielowi zależy na tym, aby jak najszybciej znaleźć kupca i doprowadzić do transakcję do końca. Sytuacja nie jest prosta też przez postawę drużyny w PKO Ekstraklasie i prawdopodobny spadek do Fortuny I ligi. Dla Brańskiego, który działał w Olsztynie, to nie byłby jednak aspekt odstraszający, a przy sprawnym zarządzaniu Lechia - nawet w razie degradacji - mogłaby szybko powalczyć o powrót do krajowej elity. Oczywiście nie można jeszcze przesądzać najgorszego, bo choć biało-zieloni są w bardzo trudnym położeniu, to wciąż mogą wyjść obronną ręką.