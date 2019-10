Lepsze oznakowanie szansą na zakończenie konfliktu na ciągu pieszo-rowerowym w centrum Gdańska?

Ciąg pieszo-rowerowy na fragmencie ul. Wały Jagiellońskie to newralgiczne miejsce. Przy jezdni w tym miejscu ulokowane są zatoki, na których zatrzymują się autobusy wielu linii dalekobieżnych. Codziennie wysiadają tu tłumy osób dojeżdżające do pracy czy szkoły z miejscowości pod Gdańskiem. Jednocześnie tą trasą porusza się wielu cyklistów, co dosyć często powoduje konflikty.

- Oznakowanie w tym miejscu jasno wskazuje na to, że cała szerokość chodnika przeznaczona jest tak dla pieszych, jak i rowerzystów. Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oddzielone kreską poziomą oznaczają, że droga stanowi ciąg pieszo-rowerowy. Należy pamiętać, że pieszy w tym przypadku ma pierwszeństwo przed rowerzystą. Prosimy o przestrzeganie oznakowania, ale też wzajemny szacunek i uwagę. Jadący rowerzysta jest w stanie przewidzieć, że za chwilę z autobusu wysiądą piesi i zwolnić tak, aby nie stwarzać niebezpiecznych sytuacji. Z jednej strony oznakowanie, a z drugiej świadomość miejsca w jakim się znajdujemy – Dworca Głównego, gdzie naturalnie jest duże natężenie ruchu powinno powodować zwłaszcza wśród rowerzystów wzmożoną ostrożność. Jeśli tłum jest na tyle duży, że uniemożliwia przejechanie, to warto zejść z roweru i przeprowadzić go kilka metrów - podkreśla Magdalena Kiljan, rzecznik prasowy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.