Letni imprezownik na Pomorzu 2023. FETA, Globaltica, Oblężenie Malborka, a może Jarmark św. Dominika. Wybieraj!

Przed nami dwa miesiące lata. Pomorze może pochwalić się nie tylko wyjątkowo piękną naturą, ale i imprezami, na które co roku ściągają turyści z kraju i ze świata. Przedstawiamy listę tych najbardziej widowiskowych. Teatry na ulicach Gdańska, piękne żaglowce na wodach Zatoki Gdańskiej, Oblężenie Malborka, a może Polish Boogie Festival w Człuchowie? Jest w czym wybrać, bo na Pomorzu latem nie można się nudzić!

Letnia Scena Teatru Wybrzeże, 1 lipca - 20 sierpnia, Park Kulturowy Faktoria, Pruszcz Gdański, ul. Zastawna, wstęp wolny.

Scena Letnia Pruszcz Gdański Faktoria to inicjatywa gdańskiego teatru i Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim. Wydarzenie cieszy się ogromną popularnością. Co roku spektakle ogląda kilkanaście tysięcy widzów. Podczas wakacyjnych miesięcy na Scenie Letniej zaprezentowana zostanie czteroczęściowa premiera ZŁOTEGO KLUCZA Marty Giergielewicz w reżyserii Maćko Prusaka, premiera spektaklu ROMEO I JULIA IS NOT DEAD w reżyserii Michała Siegoczyńskiego, a także NORA, KOŁO SPRAWY BOŻEJ, EMIGRANTKI, PRZYGODY KOZIOŁKA MATOŁKA, spektakl BUNBURY, ZACZAROWANA KRÓLEWNA, POWARKIWANIA DROGI MLECZNEJ, ŻABUSIA, spektakl NIEZWYCIĘŻONY i SZELMOSTWA LISA WITALISA. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA 7 - 9 Lipca, Gdańsk

Głównymi tematami tegorocznego festiwalu jest solidarność i relacje międzyludzkie. Festiwal chce być nie tylko wydarzeniem rozrywkowym, ale odpowiadać na najbardziej palące problemy współczesnego świata. Otwarcie festiwalu odbędzie się na Placu Zebrań Ludowych z widokiem na dźwigi stoczniowe, by zaznaczyć, że tegoroczna edycja wydarzenia opisuje otaczającą nas rzeczywistość i opowiada o wolności oraz pokoju. Nieprzypadkowo spektaklem otwierającym festiwal będzie „Ukraina. Testament Szewczenko” Lwowskiego Teatru Woskresinnia - przedstawienie manifestujące tożsamość narodu ukraińskiego i osób, które przyjechały do Gdańska w poszukiwaniu schronienia przed rosyjską agresją. Większa część festiwalu zagości w Parku im. Ronalda Reagana oraz na pobliskich boiskach szkół na Przymorzu Wielkim. Organizatorzy: Miasto Gdańsk, Gdański Archipelag Kultury, Plama GAK.

Zobacz program Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA 2023 Baltic Sail Gdańsk 2023 - Międzynarodowy Zlot Żaglowców 7 - 10 lipca, Gdańsk, Długie Pobrzeże

Impreza Baltic Sail to okazja do zobaczenia Gdańska od strony wody - z pokładu wybranych żaglowców. Z możliwości rejsów po Zatoce Gdańskiej korzysta co roku kilka tysięcy osób. Każdy rejs trwa około 3 godzin i rozpoczyna się na nabrzeżu przy Targu Rybnym. W trakcie pierwszej części rejsu obserwować można ciekawe życie portowe wraz z jego historycznymi elementami. Po opuszczeniu główek żaglowce wypłyną na wody Zatoki Gdańskiej. Więcej na stronie: http://www.balticsail.pl.

48. Jarmark Wdzydzki 15-16 lipca, Wdzydze Kiszewskie

To największa na Kaszubach letnia impreza folklorystyczna. Przyciąga corocznie kilkanaście tysięcy osób, wśród których są zarówno mieszkańcy Pomorza, jak i turyści masowo przyjeżdżający na wakacje. Organizatorzy zapowiadają występy zespołów folklorystycznych, koncerty muzyki poważnej, pokazy dawnych zawodów, wiejskich rzemiosł i tradycyjnych zajęć - połączone z możliwością ich nauki i zakupu gotowych wyrobów.

Globaltica 2023 20 - 22 lipca, Gdynia, al. Zwycięstwa 291, Park Kolibki

Globaltica to wyjątkowe wydarzenie na polskiej mapie festiwalowej. Organizatorzy sprowadzają do Gdyni bywalców największych europejskich festiwali i zdobywców ważnych dla światowej muzyki nagród. Festiwal z założenia poszukuje tych obszarów, w których kulturowe korzenie spotykają się z nowoczesnością, pokazując, że to co tradycyjne może być modne i pożądane we współczesnej kulturze. Więcej o zespołach i biletach na http://www.globaltica.pl. Oblężenie Malborka 2023

21 - 23 lipca Malbork, ul Starościńska 1 i tereny wokół zamku

Po raz kolejny w murach krzyżackiej twierdzy w Malborku odbędzie się wielkie, plenerowe Oblężenie Malborka. Tradycyjnie nie zabraknie jarmarku rzemiosł średniowiecznych, pokazów konnych, pokazów rycerskich, teatrów średniowiecznych. W programie Nocne Inscenizacje, które odbędą się w piątek (21 lipca) i sobotę (22 lipca). Oba widowiska rozpoczną się o 22.00 i zakończą się pokazem fireshow w reżyserii Sebastiana Frodymy. Bilety do nabycia w serwisie www.eventim.pl oraz w kasie Szkoły Łacińskiej w Malborku.

Plener Literacki w Gdyni, 21 - 23 lipca Gdynia, Bulwar Nadmorski, wstęp wolny

Plener Literacki w Gdyni to trzy dni literackiego święta, którego niezmiennymi atutami są różnorodne grono wydawców, spotkania ze znakomitymi pisarzami i ludźmi kultury, atrakcje dla dzieci, znakomita lokalizacja na Bulwarze Nadmorskim i w Muszli Koncertowej, bezpłatny wstęp oraz unikalna, w ocenie wydawców, autorów i niezawodnej gdyńskiej publiczności, atmosfera wydarzenia.

Jarmark św. Dominika

22 lipca - 13 sierpnia, Główne Miasto, Gdańsk

To już 763. edycji Jarmarku św. Dominika. Zlokalizowany w sercu Gdańska Jarmark rokrocznie przyciąga tłumy mieszkańców Trójmiasta oraz polskich i zagranicznych turystów. Podczas rekordowej edycji Jarmark odwiedziło blisko 7 milionów gości. Warto zarezerwować czas na ceremonie otwarcia i zamknięcia imprezy, bo jest wyjątkowo malownicza. 19. Polish Boogie Festival 2023 27 - 29 lipca, Człuchów

Polish Boogie Festival to jedyna taka impreza w tej części Europy: na koncerty pokazy tańca, zlot fanów motoryzacji, mody, kina i dobrej zabawy zjeżdżają się fani boogie-woogie, rockabilly i bluesa z wielu krajów. Kręci Was styl lat 40., 50., 60.? W Człuchowie usłyszysz unikatowych artystów, którzy nierzadko przyjeżdżają do Polski specjalnie na to wydarzenie i grają tylko ten jeden wyjątkowy koncert. Poza muzyką będą warsztaty i pokazy tańca z udziałem światowej klasy tancerzy z Polski, Szwecji, Finlandii i Węgier, modę w stylu pin-ip, wyścigi cafe racerów, klasyczne samochody z epoki i plenerowe pokazy kultowych filmów. Więcej na stronie https://polishboogie.com.

27. Festiwal Szekspirowskich 27 lipca - 5 sierpnia, ul. Bogusławskiego 1, Gdańsk

Gdański Festiwal Szekspirowski jest wiodącą tego typu imprezą w Europie, jednym z najważniejszych wydarzeń teatralnych w Europie. Festiwal ma zasięg międzynarodowy i łączy prezentacje spektakli z całego świata z konkursami na najlepsze polskie spektakle szekspirowskie (konkursy o Złotego Yoricka i SzekspirOFF), a także - z działaniami artystycznymi, edukacyjnymi, warsztatami i spotkaniami z twórcami z różnych stron świata.

Więcej o programie i biletach na http://www.festiwalszekspirowski.pl Vivat Vasa 2023, Gniew

11 - 13 sierpnia, Zamek w Gniewie. Bitwa Vivat Vasa rozgrywa się w realiach wojny pruskiej z roku 1626, podczas której pod Gniewem spotkały się armie dwóch królów z rodu Wazów - Zygmunta III Wazy, króla polskiego oraz Gustawa II Adolfa, króla szwedzkiego. Ówczesne zmagania nie przyniosły zdecydowanego zwycięstwa ani też porażki żadnej ze stron. W sierpniowy weekend cały zamek będzie tętnił XVII-wiecznym życiem. Pod murami obozować będą wojska, na placu turniejowym odbywać się będą musztry. Dobrej zabawy nie zabraknie.

Literacki Sopot 2023 17 - 20 sierpnia, Sopot, wstęp wolny

Tematem tegorocznej edycji wydarzenia będzie literatura niemiecka. Na cztery dni miasto zmienia się w prawdziwy literacki kurort, a najpiękniejsze zakątki Sopotu tętnią rytmem literackich spotkań, warsztatów i dyskusji. Festiwal to także wspólne czytanie literatury, projekcje filmów nią inspirowanych, targi książki, a także działania z pogranicza literatury i innych dziedzin sztuki. Festiwal ma charakter non-profit, a udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Organizatorami wydarzenia są: Miasto Sopot, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Goyki 3 Art Inkubator. W programie m.in. Targi Książki, prezentacje, pokazy, dyskusje, czytania, wystawy, warsztaty dla dzieci, warsztaty rodzinne i dla dorosłych, projekcje filmowe. Festiwal Mitologii Słowiańskiej 2023, 18 - 20 sierpnia, Owidz, ul. Rycerska 1, Grodzisko Owidz

Przed nami już szósty Festiwal Mitologii Słowiańskiej. Impreza odbywa się na terenie zrekonstruowanego grodu słowiańskiego, w którego sąsiedztwie znajduje się rozbudowana, wygodna infrastruktura (m.in karczma, sklepy itp.). Tematem przewodnim tegorocznego festiwalu są „Przodkowie”. Więcej na temat programu na http://www.owidz.pl.

D-Day Hel 2023, 21 - 27 sierpnia

D Day Hel - to wydarzenie powstałe na bazie fantastycznej inscenizacji bojowego desantu na Hel z udziałem pasjonatów historycznych rekonstrukcji wojskowych. Miasto Hel ze swoimi odrestaurowanymi obiektami z okresu ostatniej wojny oraz plażą świetnie nadaje się na rekonstrukcję tego wydarzenia historycznego. Inscenizacje, przygotowane z udziałem m.in pirotechników, często przypominają fragmenty filmów wojennych. W dzisiejszych realiach mogą one u niektórych osób wywołać nieprzyjemne reakcje - co trzeba mieć na względzie szczególnie w odniesieniu do dzieci. Główne atrakcje 2023 roku: inscenizacje z udziałem dużej liczby czołgów, duży udział zabytkowych pojazdów cywilnych, które są serdecznie i mile widziane na Helu, koncerty muzyki lat 40 XX wieku oraz wiele innych atrakcji.

Z Gwiazdami - Agata Konarska - zapowiedź