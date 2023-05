Lotnisko w Gdańsku otwarte na biegaczy i miłośników dwóch kółek. Duathlonowa impreza w nocy z 27 na 28 maja 2023

II Nocny Duathlon w Porcie Lotniczym Gdańsk 2023

Aktywność na płycie lotniska w nocnej scenerii to przeżycie, które inspiruje wielu sportowców-amatorów. W Gdańsku od lat można było biegać po pasie startowym na dystansie 10 km, a od ubiegłego roku do biegu można dołączyć także jazdę na rowerze. W ostatni weekend maja 2023 roku po raz drugi zorganizowany zostanie Nocny Duathlon w Porcie Lotniczym Gdańsk.

W duathlonowych zawodach trasa składa się z trzech części. Uczestnicy najpierw przebiegną pięć kilometrów, następnie przejadą piętnaście kilometrów na rowerach i zakończą rywalizację biegiem na dystansie dwóch i pół kilometra. Wszystko to odbywać się będzie nocą po drogach startowej i kołowania gdańskiego lotniska, wśród samolotów i lotniczej infrastruktury.

- To jest impreza dla fanów kolarstwa i biegania, ale nie tylko dla profesjonalistów. Zapraszamy szczególnie amatorów. Można trasę pokonać indywidualnie. Jest też możliwość wystartowania w sztafecie, zarówno dwu- jak i trzyosobowej. Jeśli chcecie to zrobić razem z rodziną, przyjaciółmi czy współpracownikami, te zawody są dla was - zapraszają organizatorzy II Nocnego Duathlonu w Porcie Lotniczym Gdańsk.