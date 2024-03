Cykl #RunGdn 2024 rozpoczęty na Wyspie Sobieszewskiej. 5-km trasa leśna dla biegaczy i miłośników nordic walking OPRAC.: Rafał Rusiecki

Wyspa Sobieszewska to część Gdańska, która idealnie nadaje się do rekreacji. Bliskość morza, mnóstwo zieleni i cisza zachęcają do aktywności. Gdański Ośrodek Sportu w sobotę, 23 marca 2024 roku rozpoczął tutaj właśnie amatorski cykl biegowy #RunGdn 2024. Na leśnej trasie liczącej 5 km mogli się sprawdzić biegacze oraz miłośnicy marszów z kijkami.