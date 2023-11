Mafia odpadowa z południa Polski rozbita. Skuteczne działanie inspektorów z Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Mafia odpadowa rozbita. Działania prowadzone były również na Pomorzu!

- Prokuratura Regionalna w Katowicach prowadzi sprawę przeciwko grupie osób odpowiedzialnych za składowanie odpadów niebezpiecznych na terenie całego kraju. W związku z ustaleniami, że w powyższym procederze brało udział także 7 firm transportujących z Pomorza, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadzili w każdej z nich kontrole - informuje Radosław Rzepecki, zastępca PWIOŚ w Gdańsku.

Jak informuje "Dziennik Bałtycki" Radosław Rzepecki z PWIOŚ, w wyniku kontroli ustalono, że w każdym przypadku dochodziło do poświadczenia nieprawdy w dokumentach, co do okoliczności mających znaczenie prawne, między innymi dotyczyło to potwierdzania transportów odpadów, ich terminów i miejsc docelowych.