Manewry wokół platform wydobywczych. Marynarka monitoruje „podejrzane” statki

O „dziwnych” manewrach masowca „Agia Irini” wokół platform wydobywczych Petro Balticu poinformował Maciej Lisowski, ekspert obronności i wojskowości. Kurs tego statku można było obserwować za pomocą komercyjnych programów pokazujących aktywność jednostek pływających na morzu.

- Pływający pod banderą Wysp Marshalla masowiec „Agia Irini” od kilku dni praktycznie stoi nieopodal platformy do wydobycia ropy, należącej do Lotos Petro Baltic. Poprzez strony służące do śledzenia aktywności statków można zaobserwować, że znajduje się on nieopodal złoża ropy naftowej oznaczonego jako B8. Co jakiś czas jednostka dokonuje nieznacznych ruchów, niemniej wciąż pozostaje nieopodal miejsca wydobycia surowca – pisał Lisowski na Twitterze.