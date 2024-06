Międzynarodowy Festiwal Jazzowy Złota Tarka 2024

Znamy już program tegorocznej odsłony Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego Złota Tarka 2024. Niekwestionowanymi gwiazdami będą Urszula Dudziak i Leszek Możdżer! Przygotujmy się, zatem na trzy dni jazzu 09 - 11 sierpnia 2024 w Iławie.

Program Złota Tarka 2024 w Iławie

09 sierpnia 2024 r. (piątek) 13:00 i 14:30- Jazz na statku ILAVIA Start: Przystań przy Galerii Jeziorak

Wstęp biletowany według cennika rejsów (liczba miejsc ograniczona)

18:30 Konkurs o Nagrodę Złotej Tarki 20:15 Lindy Hop Jazz Battle Vol. 4 21:30 Leszek Możdżer 22:45 OLIVIER FRANC QUINTET Prowadzenie: Paweł Sztompke

miejsce: Amfiteatr Miejski im. Louisa Armstronga Bilet normalny: 110,00 zł,

bilet ulgowy: 90,00 zł*

karnet dwudniowy w cenie regularnej: 170,00 zł,

karnet dwudniowy ulgowy: 130,00 zł* BILETY SĄ DO KUPIENIA NA GOINGAPP (link w komentarzu) ORAZ W EMPIKU

Ważne: do ceny biletu zostanie doliczona opłata serwisowa według regulaminu bileterii

00:00 Bal Jazzowy – Natalia Świerczyńska QUINTET miejsce: Park Miejski, wstęp wolny

10 sierpnia 2024r. (sobota) Koncert Galowy 19:00 Laureat Konkursu o Nagrodę Złotej Tarki 20:00 ILAVA ALL STARS BIG BAND 21:15 Urszula Dudziak, Grazyna Auguscik „TO I HOLA” 22:30 „100 lat jazzu w światowym kinie” feat. Mietek Szcześniak, Nanna Carling, Natalia Świerczyńska, Natalia Muianga, Tamara Behler, Martin Fitch Prowadzenie: Paweł Sztompke

miejsce: Amfiteatr Miejski im. Louisa Armstronga, Bilet normalny: 110,00 zł,

bilet ulgowy: 90,00 zł*

karnet dwudniowy w cenie regularnej: 170,00 zł,

karnet dwudniowy ulgowy: 130,00 zł* BILETY SĄ DO KUPIENIA NA GOINGAPP (link w komentarzu) ORAZ W EMPIKU

Ważne: do ceny biletu zostanie doliczona opłata serwisowa według regulaminu bileterii

*Uprawnieni do biletu/karnetu ulgowego:

– osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności po okazaniu odpowiedniej legitymacji (OPIEKUN WCHODZI ZA DARMO),

– emeryci, renciści (po okazaniu legitymacji emeryta/rencisty),

– dzieci w wieku 6-12 lat (dzieci do 5. roku życia wchodzą za darmo).

11 sierpnia 2024 r. (niedziela) 14:00 Msza Jazzowa SISTERS IN JAZZ

miejsce: Amfiteatr Miejski im. Louisa Armstronga

wstęp wolny

Festiwal to też Konkurs o Nagrodę Złotej Tarki 2024

Rusza nabór wniosków do Konkursu o Nagrodę Złotej Tarki 2024, w ramach 53. Międzynarodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting „Złota Tarka”, który odbędzie się w Iławie. Cele Konkursu:

– popieranie i promowanie twórczości zespołów i solistów uprawiających różne odmiany jazzu tradycyjnego,

– popularyzacja muzyki jazzowej,

– aktywizacja jazzowych środowisk twórczych,

– inspirowanie do twórczego podejścia do najlepszych tradycji muzyki jazzowej, które są podstawą Konkursu,

– konfrontowanie osiągnięć muzyków z różnych środowisk.

Konkurs składa się z dwóch etapów.

– Etap I to eliminacje wstępne,

– etap II to przesłuchania konkursowe podczas 53. Międzynarodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting „Złota Tarka” w Iławie.

Na zwycięzcę czeka nagroda pieniężna w wysokości 9.000 zł brutto oraz statuetka Złotej Tarki. II Nagroda jest w wysokości 4.000 zł brutto wraz z statuetką Złotej Tarki (w przypadku jedna niewyłonienia finalisty do wręczenia drugiej nagrody, to komisja może ją przyznać indywidualnemu członkowi jednego z podmiotów, które występowały). Komisja Konkursowa ma również w dyspozycji Nagrodę w wysokości 1.000 zł brutto.

Pozostali finaliści otrzymają po 500 zł brutto, jako zwrot swoich kosztów podróży. Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać na podstawie wypełnionego formularza, który jest do pobrania poniżej. Wypełniony dokument prosimy przesyłać do rozpatrzenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2024 r. na adres: [email protected] Szczegóły konkursu oraz wymagań formalnych są w regulaminie.

