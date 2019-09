Mieszka na Chełmie w opłakanych warunkach. Możesz pomóc?

Dom, w którym żyje wraz z rodziną jest w opłakanym stanie. Widać to jeszcze bardziej na tle otaczających go willi. Dach pokrywa papa, a budynek nie jest ocieplony. Na ścianach i sufitach rozwija się grzyb. Każde z pomieszczeń pokrywa sadza. Pan Wojtek nie ma wielkich wymagań. Jego największym marzeniem jest posiadanie łazienki. Obecnie wszyscy myją się w misce.

Na jednym z gdańskich osiedli mieszka 43-letni Wojtek Dusza. Mężczyzna zmaga się z wieloma problemami. Przez powikłania po zapaleniu opon mózgowych występują u niego różne dysfunkcje przez co ma II grupę inwalidzką.

- Kiedy rozmawiałem z nim podczas ostatniego spotkania już myśli o zimie - mówi Robet Kamecki. - Mówi o tym, że nie ma butów ani kurtki. Martwi się o węgiel. Wraz ze znajomymi staraliśmy się pomagać Wojtkowi w miarę możliwości, ale uważam, że to za mało.

- Na Chełmie mieszkałem przez 26 lat - wspomina pan Robert. - Wojtka poznałem przypadkiem, podczas procesji Bożego Ciała. Ja niosłem głośnik za księdzem, on - chyba jakiś sztandar. Tak skrzyżowały się nasze drogi. Wiele osób kojarzy go z osiedla, jest wesołym, otwartym chłopakiem, swego rodzaju lokalnym indywidualistą.

Pan Robert zdecydował się, by na portalu Pomagam.pl przybliżyć historię mężczyzny, by - jak sam mówi - powalczyć dla niego o lepsze warunki.

Zbiórka okazała się ogromnym sukcesem - mówi jej organizator. - W 3 dni uzbieraliśmy ponad 10.tys. zł. Wiele osób proponowało pomoc rzeczową. Byli tacy, co chcieli oddać wannę, podzielić się starymi butami, czy starym grzejnikiem. Nie chcemy jednak zawalić Wojtka nadmiarem rzeczy.

Niestety, rodzina Wojtka żyje w mieszkaniu socjalnym, należącym do miasta. By przeprowadzić tam gruntowny remont potrzeba licznych zgód. To również dyskwalifikuje ich udział w polsatowskim programie "Nasz nowy dom", w którym ekipa remontowa z Katarzyną Dowbor na czele odmienia życie ludzi, żyjących w fatalnych warunkach.