Mieszkańcy domagają się wyjaśnień ws. nieprawidłowości w LWSM Morena w Gdańsku. Władze spółdzielni nazywają to pomówieniami

- Ta rada została wybrana pełnomocnikami, to nie byliśmy my. Musimy z tym skończyć, bo ta patologia jest nie do przyjęcia - mówił organizator pikiety Bogusław Heger.

Do redakcji "Dziennika Bałtyckiego" trafiły kopie zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu przestępstwa związane z LWSM Morena.

- Złożyłem zawiadomienie ws. wiceprezesa Henryka Talaśki, który nakłaniał pracowników do dewastacji klatek. Wszystkie dewastacje były na zlecenie prezesa Talaśki. Wystąpiłem z tym do rady nadzorczej, jej sekretarz Stanisław Lizakowski skłonił mnie do nagrywania rozmów z Talaśką. Po przekazaniu mu nagrań zostałem zwolniony z pracy - mówił w poniedziałek były pracownik administracji Krzysztof Szymaniak. Zarzuca on także pozyskiwanie głosów członków spółdzielni na walnym zgromadzeniu w zamian za korzyści majątkowe oraz łamanie praw pracowniczych.