Mieszkańcy Gdańska doczekali się otwarcia palmiarni. Po prawie 5 latach ZDJĘCIA

Otwarcie palmiarni - Gdańsk

W inauguracji uczestniczyła m.in. prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, a pracownicy Działu Zieleni GZDiZ oprowadzali mieszkańców po kompleksie i opowiadali m.in. o tym co przebudowana palmiarnia oferuje oraz jakie gatunki egzotycznych roślin znajdują się w nowej rotundzie i oranżerii. Rotunda i oranżeria będą czynne od wtorku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 18.00.

Poniedziałki będą dniami gospodarczymi. W pierwszych miesiącach funkcjonowania wejście do obiektów będzie bezpłatne. W miejsce usuniętej palmy zostały zakupione trzy nowe: palma niebieska (Brahea Armata), palma bożonarodzeniowa (Adonidia merillii) i palma dżemowa (Butia capitata). Łącznie wszystkie trzy kosztowały około 56 tys. zł. Rośliny, według gdańskich urzędników, są w bardzo dobrym stanie.