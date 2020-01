Mieszkania z drugiej ręki nigdy nie były aż tak drogie w Gdańsku. Ceny przebiły pułap 10 tys. zł/m kw.

Po raz pierwszy statystyczne ceny na rynku wtórnym w Gdańsku przebiły mentalną barierę 10 tys. zł za metr kwadratowy!

Co niezwykle istotne autorzy raportu, przygotowanego przez Expander i Rentier.io posługują się nie średnią ceną, a medianą. To oznacza, że aż połowa mieszkań na rynku kosztuje więcej niż 10 tys. zł za 1 m kw. I - co jeszcze ciekawsze - tak wysokie ceny windują nie tylko mieszkania stosunkowo nowe, wybudowane już przez deweloperów, ale również bloki rodem z PRL. Duży popyt, rośnie też podaż Nie tylko deweloperzy mogą przebierać w klientach. Również na rynku wtórnym sprzedaje się (prawie) wszystko, a nawet - jak twierdzi Bartosz Turek z HRE Investment - brakuje mieszkań z wielkiej płyty. Szczególnie mało ofert sprzedaży mieszkań w betonowych blokach znajdziemy w miastach, gdzie za lokale trzeba płacić relatywnie najwięcej. Chodzi tu szczególnie o Gdańsk, Poznań, Kraków, Wrocław czy Warszawę. W miastach tych ogłoszenia o chęci sprzedaży mieszkania w bloku z wielkiej płyty stanowią co najwyżej kilka procent ogółu - twierdzi analityk. Według niego główną zaletą PRL-owskich bloków jest cena, 10-20 proc. niższa niż za statystyczny metr w danym mieście. Do tego dochodzi fakt, że dwupokojowe „M” ma przeważnie o kilkanaście m kw. mniej niż lokal o takiej samej liczbie pokoi w nowym bloku lub kamienicy. Do tego dochodzą przeważnie przemyślany układ osiedli, dobra ich lokalizacja, dogodne połączenie z centrum czy rozwinięte zaplecze handlowe usługowe i oświatowe w najbliższej okolicy.

W Gdańsku różnice się zacierają W Gdańsku to lokalizacja ma dla kupujących największe znaczenie - twierdzi Agnieszka Brol-Radzicka, trójmiejski pośrednik nieruchomości.

- Różnice w cenach między nowymi mieszkaniami, a tymi z drugiej ręki, nawet w starszych blokach, sięgają zaledwie kilku procent. To może być dla wielu osób dobra okazja, by korzystnie zamienić stare mieszkanie, np. w bloku bez windy, na nowe. Takich transakcji, których celem jest poprawa jakości zamieszkiwania, jest coraz więcej - twierdzi pośredniczka.

Nie oznacza to jednak, że kupujący zaakceptują od ręki każdą cenę, co powinny uwzględnić osoby, którym zależy na (szybkiej) sprzedaży. W razie zmiany koniunktury to ceny starszych, gorszej jakości mieszkań spadną w pierwszej kolejności.

