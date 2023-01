Mistrzostwa świata w piłce ręcznej 2023. Dania po raz trzeci zagra w finale mistrzostw świata! Wynik, relacja

Mikkel Hansen i spółka od początku spotkania dyktowali warunki gry. Duńczycy po wygraniu ćwierćfinału w Szwecji musieli przenieść się na półfinał do Gdańska, aby na niedzielną grę o medal wrócić do Sztokholmu. Kapitalnie w bramce spisywał się Niklas Landin, a jego koledzy skutecznie poczynali sobie w ofensywie i to dało prowadzenie Duńczykom 9:5. Hansen tym razem nie prezentował wybitnej skuteczności, ale jego asysty i rozgrywanie piłki to była klasa światowa. Zresztą w ogóle można było zachwycać się patrząc na piłkę ręczną graną przez drużynę ze Skandynawii. To był poziom mistrzowski w szybkim tempie i spora grupa fanów z Danii miała powody do zadowolenia. Duńczykom znacznie łatwiej przychodziło zdobywanie kolejnych bramek, podczas gdy Hiszpanie musieli mocno się napracować na każde trafienie. Potrafili odrabiać straty, kiedy rywale grali w liczebnym osłabieniu. Kluczowa była końcówka pierwszej połowy, kiedy przy stanie 11:10 Duńczycy zdobyli cztery bramki z rzędu i odskoczyli na pięć trafień.