Moc radości i wzruszeń na Benefisie Dojrzałości

Gdańscy seniorzy stanowią ok. 1/4 mieszkańców miasta. Udowadniają, że życie nie kończy się wraz z przejściem na emeryturę. Wręcz przeciwnie, może to być najlepszy okres do realizowania swoich pasji, na przykład pisania poezji. Właśnie dlatego zorganizowano Gdański Konkurs Poetycki i Benefis Dojrzałości.

- Mamy tu do czynienia ze zderzeniem dwóch różnych pokoleń - mówi Kamil Cieślik, dyrektor artystyczny wydarzenia. - Teksty napisali seniorzy. Ich doświadczone spojrzenie na świat to jedna rzecz, a drugie to młodsze pokolenie, które napisało muzykę do tych utworów. Druga sprawa to osiem zupełnie różnych światów muzycznych, ponieważ każdy z utworów prezentowany jest w zupełnie innej stylistyce.