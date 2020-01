Morska Straż Graniczna rozpoczyna rekrutację. Kto może zostać strażnikiem granicznym w Morskim Oddziale Straży Granicznej?

Rekrutacja do Straży Granicznej. Czym zajmuje się strażnik graniczny?

Osoby chętne do pracy w Straży Granicznej mogą spróbować swoich sił w wielu dziedzinach, między innymi jako eksperci do spraw fałszerstw dokumentów, specjaliści do spraw migracji, członkowie załóg jednostek pływających czy przewodnicy psów służbowych. Służba w Straży Granicznej to również możliwość współpracy międzynarodowej, tak jak to się dzieje w przypadku Wspólnej Polsko – Niemieckiej Placówki w Pomellen koło Szczecina, gdzie służbę pełnią polscy strażnicy graniczni i niemieccy policjanci. To także szansa na udział w misjach zagranicznych np. w Macedonii, Grecji czy Włoszech, dokąd regularnie jeżdżą funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej.