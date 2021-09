Most Stągiewny czeka na rozbiórkę. Od 4 października piesi będą korzystać z tymczasowej kładki przez Nową Motławę

Most Stągiewny: początek nowej ery - powrót do przeszłości

Tymczasowa organizacja ruchu polega również na zamknięciu skrzyżowania ulic Szopy, Szafarni, Długie Ogrody. Dostęp dla ruchu samochodowego do Wyspy Spichrzów będzie odbywać się jedynie poprzez ulicę Chmielną. Taka organizacja ruchu potrwa do czerwca 2022 r. Na ten termin zaplanowane jest oddanie do użytku nowego Mostu Stągiewnego realizowanego przez firmę Vistal.

Most zwodzony, nowa marina

W ramach realizacji projektu PPP, Granaria zobowiązana jest do realizacji celu publicznego, jakim jest przebudowa Mostu Stągiewnego na zwodzony oraz rozbudowa mariny, co pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości Nowej Motławy. Ma to przyczynić się do wzrostu atrakcyjność turystycznej wschodniego brzegu Wyspy Spichrzów.